Cassano: “Lautaro? Non vedo nessun calo ma Sanchez ora deve essere titolare”

Intervenuto ai microfoni di Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di Lautaro Martinez

"Vedendo gli ultimi due mesi, il titolare deve essere Sanchez. Sta facendo meglio di Dzeko e Lautaro, senza discussioni. Oggi Sanchez è forte come Lautaro, prima lo era di più. Anche Sanchez può lamentarsi che gioca poco. Per Inzaghi è fondamentale avere Dzeko, tiene palla, sa far giocare la squadra, il gol lo sa fare, fa assist. Lautaro sta facendo il suo, se valutiamo gol e assist, è riduttivo. Andiamo a vedere quello che fa questo ragazzo, poteva avere 7 gol nelle ultime 7. Adesso sta facendo prestazioni ma non gol, non lo vedo in fase calante. Sanchez è incazzato tanto quanto Lautaro, quando sei in una big te lo devi e puoi aspettare, tranne se sei Messi. Se fai 40 gol a stagione, allora non ti toglie più nessuno. Adesso Lautaro può arrivare a 18/20 gol più 10 assist".