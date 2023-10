Vincolo su San Siro: il Comune dà il via al ricorso. Monguzzi: “Decisione gravissima”

"Alla base della decisione di ricorrere al Tar ci sono anche ragioni economiche, come aveva preannunciato Sala: «È interesse del Comune impugnare i suddetti atti e pareri — si legge nella delibera — in quanto gli stessi limitano notevolmente, ancor prima della formale apposizione del vincolo, le possibilità di interventi edilizi sullo stadio, con conseguenti pesanti ricadute economiche in termini di spese di gestione e di conservazione forzata del bene». Per Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi a Palazzo Marino, il ricorso è «una decisione gravissima: il vincolo salverebbe San Siro dell’abbattimento che causerebbe l’emissione di 210mila tonnellate di Co2 e 150 camion al giorno per 5 anni, un disastro ecologico».