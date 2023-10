Rifinanziamento, Zhang tratta con Ares e Sixth Street. Cessione, ci sono 2 trattative

"Nel frattempo, c’è un’altra strada sotto esame, attorno alla quale sta lavorando il consulente finanziario Raine Group: quella della cessione del club. È una strada complessa dove in questi mesi si sono susseguite indiscrezioni opposte.

Uno dei nomi che circolano da diverso tempo è quello di Investcorp, che ha sicuramente guardato all’acquisizione dell’Inter negli scorsi mesi. Ma l’interesse non sembra si sia concretizzato in una proposta d’acquisto, tanto che fonti vicine all’Inter negano che Investcorp abbia presentato un’offerta nelle ultime settimane. L’esistenza (o meno) di una trattativa con il fondo del Bahrein resta quindi al momento un rebus".

