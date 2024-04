Viola: “4 punti con Atalanta e Inter, ora la Juve. Alla fine potevo fare il 2-3″

In collegamento a DAZN, Nicolas Viola commenta il pareggio ottenuto dal Cagliari contro l'Inter a San Siro: “Sono felicissimo per il gol fatto, sull’altro forse l’ho presa troppo bene, potevo chiuderla con il 2-3. Non sono riuscito a indirizzare la palla, ma resta un punto fondamentale, abbiamo fatto 4 punti con Atalanta e Inter, siamo felici di cosa stiamo facendo e ora aspettiamo la Juventus. Il Cagliari è veramente incredibile, un gruppo fantastico, chiunque gioca dà il massimo e riesce a fare bene. Il mister è bravo a leggere le situazioni, abbiamo la massima fiducia, chiunque entra in campo dà il 100% e dà una svolta alla gara, siamo molto contenti del nostro percorso. Ultimo step per la salvezza? Ce ne sono ancora, abbiamo fatto punti importantissimi, ora la Juve è fondamentale, step by step, non guardiamo gli altri, ma noi stessi”.