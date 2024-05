"Il primo nodo che la nuova proprietà dovrà affrontare è quello del rinnovo di Lautaro, che per ora ha rifiutato l’offerta di aumento a 8 milioni (ne guadagna 6) e il cui procuratore, anzi, sta cominciando a diffondere voci sull’interessamento di grandi club. E quale se non il PSG poteva essere il primo nome? La matassa non sarà semplicissima da sbrogliare, di certo Oaktree non arriverà a doppia cifra (la richiesta è di 12 milioni a salire). L’attuale contratto scade nel 2026 e gli scenari sono almeno 3, in ordine di possibilità: 1) Lautaro fa l’interista non solo a parole e accetta l’offerta. 2) Il suo procuratore si presenta in sede con un’offerta per l’Inter intorno ai 100 milioni, che Oaktree valuterebbe seriamente. 3) La questione resta congelata per qualche mese. Nel frattempo, Marotta continua a dirsi ottimista: «Lautaro ha grande senso di appartenenza e questo ci faciliterà col suo agente». "Fortunatamente, non sarà un problema il rinnovo di Inzaghi, così come non dovrebbe esserlo quello di Barella (7 milioni fissi fino al 2029, più bonus) restando dentro i parametri fissati per i giocatori top. Marotta e Ausilio sono attesi da un’estate come sempre “impegnativa”. Zielinski e Taremi non bastano. E la rosa va ringiovanita, soprattutto in difesa. In più torna Correa e c’è Arnautovic col suo costo ingombrante. Avendo soldi da spendere, sarebbe più facile"