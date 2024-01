Visnadi: “Roma? Qui Mourinho rischia l’esonero, sarebbe sorprendente se…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Gianni Visnadi, giornalista, ha parlato così del momento di Jose Mourinho e della Roma: “Ha impostato la carriera sui risultati e se vengono meno vai giudicato lì. Poi si possono aggiungere gli atteggiamenti, le sette espulsioni per le contestazioni agli arbitri e non è mai stato seguito dalla proprietà. Oggi il bilancio è palesemente rosso, sarebbe sorprendente se a Mourinho venisse rinnovato il contratto in questa fase. Qui rischia l’esonero, che non sarebbe il primo della carriera. Di successi ma anche parecchie storte".