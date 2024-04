Il portiere Emiliano Viviano non ha dubbi: il gol del 2-2 del Cagliari ieri contro l’Inter era da annullare

Il portiere Emiliano Viviano non ha dubbi: il gol del 2-2 del Cagliari contro l’Inter era da annullare. Ecco il pensiero dell’estremo difensore a TV Play: “Il gol è ridicolo, non annullarlo è una delle cose peggiori che abbia visto. L’assist di Lapadula è di gomito e nessuno sa nulla, a me viene da ridere!”, ha dichiarato Viviano sulla rete poi realizzata da Viola.