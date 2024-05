La fotografia attuale non è di certo confortante per le rivali dell'Inter. Alessandro Vocalelli, nel suo focus per la Gazzetta dello Sport, si sofferma proprio sul gap che addirittura rischia di aumentare: "Detta così fa già impressione: il Milan deve recuperare 18 punti all’Inter, la Juve addirittura 23. Ma, paradossalmente, non bisogna partire da qui per chiedersi cosa devono-dovrebbero fare le due concorrenti storiche per avvicinare i Campioni d’Italia. Che hanno un ulteriore vantaggio, diciamo così strategico, sulle rivali.

Riassumibile in tre punti. 1) Un allenatore già confermato, che come ha detto Marotta è forse a metà del suo ciclo e dunque conosce perfettamente la situazione. 2) Una squadra, anzi un gruppo, con una qualità media molto alta. L’Inter insomma è migliorabile, ma non ha l’urgenza - al contrario delle inseguitrici e vedremo quali - di tappare un buco. 3) La campagna acquisti nerazzurra è già cominciata da mesi e aver rinforzato la rosa con due giocatori di qualità ed esperienza come Taremi e Zielnski può addirittura consentire di mettersi alla finestra, senza tremare di fronte a un’eventuale offerta indecente per uno dei big. Cosa - e anche in questo caso capiremo il perché - che può essere invece un trauma (da scongiurare) per rossoneri e bianconeri".