Vocalelli sicuro: “Osimhen è più decisivo di Lukaku e Lautaro Martinez”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così di Victor Osimhen: "Il calcio è oggi, per cui oggi è Atalanta-Napoli la partita del Napoli, quindi se ho minuti da far giocare ad Osimhen glieli faccio giocare oggi, non guardo avanti. Se le cose partono col piede giusto, diventa tutto più fluido. Se ho Osimhen lo faccio giocare con tutto il rispetto per gli altri due centravanti del Napoli. Osimhen è un giocatore decisivo, più di Lukaku e Lautaro Martinez".