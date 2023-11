Inter, Lautaro-Thuram alla prova del muro: Tikus ha già avvisato la Juventus

Ancora loro. Simone Inzaghi riparte dai punti fermi in attacco verso Juventus-Inter. A Torino, inevitabilmente, ci saranno Lautaro Martinez e Marcus Thuram, forti di quell'alchimia forte creata in poco tempo. I numeri sono tutti dalla loro parte, come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: "Finora, almeno uno tra l’argentino e il francese, ha segnato in 9 gare su 12 in campionato e in 3 su 4 in Champions. In totale fa 12 su 16. Un ruolino di marcia eccellente, perché dimostra che, quando stanno insieme quei due, l’Inter parte quasi sempre con un gol di vantaggio. Era difficile immaginare un’intesa simile".