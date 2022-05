Volendam in Eredivisie, Filip Stankovic: “Resto”. Il club tagga l’Inter

Il club olandese ha conquistato la promozione nel massimo campionato e durante i festeggiamenti il portiere nerazzurro ha parlato del suo futuro

Sbarco in Eredivisie, il massimo campionato olandese, per il Volendam, la squadra nella quale giocano - in prestito dall'Inter, Gaetano Pio Oristanio e Filip Stankovic. Nel bel mezzo della festa per la promozione, il portiere - figlio dell'ex centrocampista nerazzurro Dejan Stankovic - una volta salito sul palco ha detto che resterà anche nella prossima stagione. E il club ha citato il profilo dell'Inter, versione inglese su Twitter, scrivendo: "Siamo d'accordo?".