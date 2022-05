FCIN1908 / Ecco la prima richiesta per il gioiello Casadei. E l’Inter apprezza l’asse

I numeri parlano chiaro per Casadei, che all’Inter hanno sempre visto come un piccolo Berti. Ora è arrivata la prima offerta

I numeri parlano chiaro per Casadei, che all’Inter hanno sempre visto come un piccolo Berti. Quel calciatore cha a centrocampo ha gamba e visione per trasformare qualsiasi azione difensiva in ripartenza. E in aggiunta c’è l’abilità nel gioco aereo, che fa di lui un calciatore moderno e completo. Ecco perché da tempo l’Inter pensa al suo futuro e al come offrirgli un percorso che possa migliorarlo e renderlo maturo. Non è escluso che Inzaghi possa provare a trattenerlo ma nella testa di Ausilio e Baccin il suo domani è altrove. Dove gli consentiranno di giocare con la continuità che serve a un giovane della sua età.