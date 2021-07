Da Wembley a Wembley, Mancini finalmente esulta. Le lacrime col fratello Vialli

Il ct della Nazionale ha trionfato dove anni fa aveva perso con la sua Sampdoria sempre insieme a Luca Vialli

"In una notte, una sola, Roberto Mancini ha rimesso a posto un sacco di conti che aveva in sospeso, un po’ con se stesso e molto con il destino: ha dovuto violare il tempio tre volte per riuscirci, ma quello con Wembley era il credito più importante da riscuotere. Una storia vecchia 29 anni, niente a che fare con i 53 dell’ultimo Europeo celebrato dalla Nazionale, ma era una ferita che neanche il tempo, e il suo essere così diverso da allora, avevano medicato fino in fondo. Ventinove anni fa, non lo stesso prato ma lo stesso stadio con un nome che sa di storia, e pure allora era assieme a Gianluca Vialli: fratello in quella notte cattiva sporcata dal Barcellona e dal sibilo di un tiro di Ronald Koeman, dove erano scolorite bandiere blucerchiate; e fratello ieri in un abbraccio rivestito da tutte le bandiere tricolori d’Italia, di Londra, del mondo. Per quello si stringono così forte, come hanno fatto per un mese e anche di più", racconta La Gazzetta dello Sport.