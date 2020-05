Inter, è Werner il primo nome per il dopo Lautaro: superato Aubameyang. La clausola…

In casa Inter tiene banco il futuro di Lautaro Martinez, dato da tempo come futuro partente, destinazione Barcellona. Secondo Tuttosport, il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra per sostituire l’attaccante argentino è Timo Werner:

“Più passa il tempo e più l’Inter sta focalizzando la sua attenzione su Timo Werner. E’ infatti il 24enne tedesco, centravanti del Lipsia, l’uomo che più di altri Beppe Marotta vorrebbe per rinforzare l’attacco in caso di partenza di Lautaro Martinez“.

SORPASSO – “Werner, 27 gol stagionali, ha scalato la graduatoria di gradimento in casa nerazzurra. Fino a qualche tempo fa c’era Pierre-Emerick Aubameyang, ma i Gunners, nonostante un contratto in scadenza nel 2021, continuano a chiedere molto (50-60 milioni) per un giocatore che il 18 giugno compirà 31 anni. Va bene puntare a vincere subito come vuole Conte, ma l’Inter un investimento del genere lo vuole fare per un giocatore che garantisca anche un determinato futuro“.

CLAUSOLA – “L’Inter ha deciso di puntare con decisione Werner. Il tedesco ha una clausola di rescissione da 60 milioni in scadenza il 15 giugno, cifra che scende a 50 in caso di mancata vittoria della Bundesliga. Non è chiaro, però, se la scadenza della clausola, essendo legata anche a un obiettivo di squadra, verrà posticipata al termine del campionato tedesco ora previsto, se tutto andrà liscio, a fine giugno“.