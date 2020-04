Werner, ennesimo duello Inter-Juventus: contatti avviati, ma la concorrenza non manca

Ennesimo duello di mercato in vista tra Inter e Juventus: oggetto del contendere, Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia. Così scrive Tuttosport: “Il 24enne tedesco ha segnato 26 gol prima dello stop forzato e, tra tanta incertezza, è sicuro di una cosa: la prossima stagione giocherà con un’altra maglia. L’entourage di Werner sta parlando un po’ con tutti i top club europei. In Italia, stando ai ben informati, sono due le opzioni possibili: Juventus o Inter. Per i bianconeri potrebbe essere una opzione per il post Pipita e per i nerazzurri un eventuale erede di Lautaro Martinez nel caso in cui dovesse davvero realizzarsi il trasferimento dell’argentino al Barcellona”.

CONCORRENZA – “Su Werner, però, non ci sono soltanto i club italiani. Anzi. Caldissimo è segnalato Jurgen Klopp, che vorrebbe il connazionale a Liverpool per rinfrescare l’attacco dei Reds. Il fascino di JK è tutt’altro che un dettaglio: un po’ il tecnico tedesco è carismatico di suo e un po’, raccontano in Germania, a Werner non dispiacerebbe compiere il salto di qualità seguito da un allenatore che parla la stessa lingua. Tra il bomber del Lipsia e Klopp, c’è anche il solito Bayern“.