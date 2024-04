Un'altra squadra che ti piace in Italia?

"Ho visto qualche partita della Lazio uno o due mesi fa, secondo me giocavano bene anche se in campionato hanno un periodo complicato. L'Inter gioca molto bene, il Milan anche sta facendo buone cose. La Juve è tornata dopo qualche anno di difficoltà, per me queste sono le squadre più belle da vedere".

La sconfitta della Lazio nel derby?

"Sicuramente possono fare di più e meglio, purtroppo la qualità dei giocatori non sempre si vede in campo. La Lazio è una bella squadra, io credo che con le loro qualità possono giocare un calcio più spettacolare e più attrattivo. Per me adesso aspettano troppo l'avversario e per me possono fare di più".

Koopmeiners è uomo mercato, sta facendo benissimo. È un top player?

"A me piace tanto, è un giocatore bravo con i piedi, è mancino, è bravo anche tatticamente, gioca anche con la testa. Per me merita di giocare in una squadra di livello alto anche in Serie A. È vero che la Premier League è il campionato più bello del mondo, ma la Serie A è uno dei campionati più forti. Se può fare lo switch per andare a giocare alla Juve deve farlo perché è un top club".

L'Olanda come va?

"Abbiamo fatto vedere in passato che ci sono tantissimi talenti, siamo sulla buona strada. Il calcio è cambiato dappertutto, quando gli olandesi vanno all'estero hanno bisogno di più tempo oggi. Ce ne sono tanti, spero che ne arrivino di più in Italia e in altri Paesi in Europa".

Dumfries ha fatto fatica all'inizio.

"In Olanda non giocava in una grande squadra, in Italia ha fatto un grande salto. Ha avuto una grande crescita e secondo me sta meritando, se adesso ha difficoltà è perché la rosa dell'Inter è forte e c'è tanta concorrenza. Per me è un grande giocatore".

