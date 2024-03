Ancora una volta in questa stagione, l'Atletico Madrid ha perso lontano dal Metropolitano. La squadra del Cholo Simeone è caduta a Cadice e adesso è attesa dalla gara di Champions contro l'Inter. Al termine della gara Axel Witsel ha analizzato il momento difficile della squadra: "Ogni volta che non riusciamo a giocare con intensità, non iniziamo bene la partita fuori casa, è difficile per noi. Non credo sia una questione di atteggiamento, abbiamo sbagliato tutti, questa è la realtà".

"Non c'è tempo per le parole, fuori casa non stiamo facendo bene e abbiamo una partita importante prima della sosta. Non è il momento di parlare della Liga adesso. Non c'è tempo per le parole, dobbiamo concentrarci sul lavoro e fare una bella partita contro l'Inter. È ora di cambiare chip e preparare bene la partita di Champions League".