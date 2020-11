Young: “Vidal poteva chiuderla, guardiamo avanti come sempre. Ci aspettavamo…”

Le parole di Ashley Young ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio: “Qui è difficile, potevamo vincere. Abbiamo segnato. Vidal poteva chiuderla. Ma questo è il calcio. Dobbiamo guardare avanti. Prendiamo il punto. Volevo vincere, ma questo è il calcio. Andiamo avanti. Guardiamo avanti come sempre. Il mio assist? Sono felice. Pausa nazionali? Non tutti vanno via per le nazionali. Abbiamo tante belle partite dopo la sosta. Stanchezza? Penso di sì. Ce lo aspettavamo. Abbiamo giocato in settimana. Ma noi oggi potevamo vincere”.

(Inter TV)