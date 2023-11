Youth League, Inter a caccia della prima vittoria per continuare a sperare

Quinta gara del girone D di Youth League: l'Inter di Chivu , imbattuta in campionato ma ancora senza vittorie in Europa, si gioca le ultime chance di qualificazione alla fase successiva questo pomeriggio contro il Benfica. La Primavera nerazzurra, infatti, è ultima con 3 punti (3 pareggi e una sconfitta), dietro a Real Sociedad (4 punti), Benfica (5 punti) e Salisburgo (8 punti).

Per l'Inter, quindi, diventa necessario conquistare il primo successo per sperare ancora nel passaggio del turno: in caso di sconfitta, i nerazzurri sarebbero matematicamente fuori dalla competizione. In caso di pareggio, le chance di conquistare il primo posto (già oggi ridottissime) sparirebbero definitivamente, e anche la strada per il secondo posto (che garantisce un posto nei playoff) si farebbe complicatissima.