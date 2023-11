Youth League, i convocati per Benfica-Inter: prima chiamata per Zarate

Giornata di Youth League per l'Inter: la Primavera nerazzurra affronta questo pomeriggio il Benfica (calcio di inizio alle ore 16). I ragazzi di Chivu,ancora imbattuti in campionato, cercano la prima vittoria europea della stagione per sperare ancora nel passaggio del turno. Grande novità tra i convocati: in lista c'è anche Dilan Zarate, centrocampista classe 2007, arrivato a Milano in estate. Prelevato dal Girona, domenica ha segnato all'esordio in U18 dopo aver iniziato la stagione con l'U17 (10 partite giocate su 10, tutte da titolare, 1 gol).