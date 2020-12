Zakaria “rimbalzato” da Lukaku come il decimo a calcetto. E La Gazzetta rivela un retroscena

Romelu Lukaku, contro il Monchengladbach, è stato letteralmente devastante e incontenibile: due gol ed una prestazione maiuscola che ha permesso all’Inter di restare viva in ottica ottavi di finale ad una giornata dalla fine. Nel corso della partita, tifosi e addetti ai lavori avranno sicuramente notato come Denis Zakaria, suo avversario principale nel corso del match, abbia sofferto le pene dell’inferno per provare (invano) a contenerlo.

La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena: “È di questi giorni l’indiscrezione secondo cui Zakaria, centrocampista adattato a difensore del Borussia Mönchengladbach, è seguito da vicino dal Bayern campione d’Europa. Ecco: Zakaria, due sere fa, è stato rimbalzato – verbo non scelto a caso, riguardare l’1-2 per capire – da Lukaku come l’ultimo degli amici che si chiamano la sera per trovare il decimo mancante a calcetto. Serve a capire quanto Rom abbia ormai assunto una dimensione internazionale”.