Cds – Borussia-Inter, le pagelle: il migliore è Lukaku. 7 per Conte. In due sotto la sufficienza

L’uomo chiamato “sponda” spacca la linea difensiva del Borussia e crea le migliori situazioni per Lautaro, compresa quella che si stampa sul palo. Allora si mette in proprio e segna un gol da carroarmato: sposta col fisico Zakaria e di destro scaraventa la palla sul secondo palo. Applausi. Ma non gli basta. E’ ancora un suo sigillo a chiudere la partita. Compresa la nazionale sono 16 gol “. Tanti voti positivi e due insufficienze. Il giorno dopo Borussia Mönchengladbach-Inter , arrivano le pagelle del Corriere dello Sport. Il migliore è Romelu Lukaku , voto 8: ““.

5,5 per Bastoni: “ Sbaglia un paio di palloni in uscita e nell’azione del pareggio del Gladbach commette due errori. Il primo è una palla regalata ai tedeschi e poi cacciata a lato da De Vrij. Sull’azione che si sviluppa dalla rimessa laterale del Borussia, concede a Lazaro lo spazio del cross. Non è la sua serata: nel secondo tempo perde Plea che va vicino al 2-1 “. E 5,5 anche per Lautaro: “ Nella stessa azione ha due palle-gol per il 2-0, la prima se la fa respingere da Lainer, la seconda se la fa deviare in angolo da Sommer. Sono errori che pesano, anche se l’argentino cerca di riscattarsi e centra un palo pieno “. 7 invece per Antonio Conte: “ E’ una vittoria conquistata col gioco, col cuore e con la testa, una grande vittoria, con la speranza che porti a qualcosa di concreto “.

(Corriere dello Sport)