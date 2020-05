Inter, Zanetti celebra sui social un anniversario speciale: “22 anni da quando…”

Con l’Inter ha perso tutto, ma poi ha vinto tutto. E’ stato uno di quei capitani che nascono una volta e poi devono passare decenni per vederli di nuovo in campo, simili, mai uguali però. Javier Zanetti celebra sui social un anniversario speciale per lui. Se qualche giorno fa aveva raccontato il ritiro della maglia numero quattro, oggi ricorda come il 6 maggio del 1998 arrivò il suo primo trofeo proprio con quella maglia.

Si giocava al Parco dei Principi, a Parigi, contro la Lazio, la finale della Coppa Uefa. Battaglia vinta tre a zero, con i gol di Ronaldo, Zamorano e uno suo. Proprio il capitano in quella serata segnò e mostrò la sua felicità correndo per tutto il campo. Le braccia aperte, una corsa sfrenata, il ciuffo immobile, come sempre, un sorriso che ricorda ancora adesso. Lo ha fatto in un post sui social, anzi tre, nei quali ha scritto: “Oggi sono 22 anni dal mio primo trofeo con l’Inter”. E ha postato una foto del piccolo Tommy, il suo terzogenito, che posa a San Siro davanti alla foto storica del suo gol. “Un momento importantissimo per tutti gli interisti”. Indimenticabile sicuro, come lui.