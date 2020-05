5 anni fa l’Inter ritirò la ‘4’, il ricordo di Zanetti: “Una seconda pelle. E ogni giorno per me…”

Sono passati esattamente cinque anni dal momento in cui l’Inter ha deciso di ritirare la maglia numero 4, onorando la carriera di Javier Zanetti, capitano e simbolo per il mondo nerazzurro: “È più di una semplice maglia. È una storia d’amore e di vita, una famiglia, una seconda pelle, un’emozione nel tempo. Cinque anni fa, oggi, il ritiro della ‘numero 4’ per cui ringrazierò sempre l’Inter: essere parte della storia di questo club è un orgoglio, ogni giorno”, il commento dell’ex capitano, ora vicepresidente del club, attraverso un post su Instagram.