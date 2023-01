Zanetti: “Un sogno vincere a San Siro. L’Inter oggi ha trovato un Empoli importante”

"Nel finale poi l'Inter ha messo dentro tutti gli attaccanti e diventa difficile contrastarli al di là della superiorità numerica. Un sogno venire a vincere qui, è successo in un modo interessante visto che anche nella prima mezz'ora abbiamo fatto una partita importante. Siamo venuti qua senza paura a giocare contro una squadra veramente forte. Abbiamo fatto un girone d'andata stratosferico, nessuno si immaginava di poter essere in questa posizione, dobbiamo difendere il margine che abbiamo da quella dietro. Inter sottotono? Veniva da una grande vittoria e ti può dare grande entusiasmo. È una grandissima squadra, ma oggi ha incontrato un Empoli importante. Mi sento di fare i complimenti ai miei ragazzi. Venire qui e fare questa partita non è scontato. Continuiamo il nostro processo di crescita, senza pensare di essere diventati bravi per aver vinto questa sera. Ultima vittoria a San Siro con l'Inter? Me la ricordo perché c'ero, ma vincere da allenatore ha un sapore diverso.

Mi fido dei ragazzi e loro si fidano di me, c'è stima reciproca. Quando c'è questo rapporto si possono fare grandi cose. Società straordinaria, società modello. Lavoriamo a testa bassa, oggi grandissima impresa e dalla prossima partita difendiamo questa partita. Baldanzi fuori? La bravura di un allenatore sta nel fargli trovare il timing giusto. Per noi è un punto di forza. La scelta è stata di metterlo quando i ritmi erano più bassi, in modo da avere più spazio. Punto tanto sulle risorse di squadra. Parisi? Credo sia uno dei giocatori più pronti assieme a Vicario. Ha una grandissima dote, esce di suola al 90' a San Siro. Ha il coraggio di giocare, gioca a San Siro come nel campetto di casa sua. È un giocatore appetibile per le big perché ha grande personalità. Per quello che ha fatto vedere stasera poteva starci benissimo anche dall'altra parte. Satriano? Oggi non è pronto, ma lo sarà alla fine di quest'anno. Gli mancano i gol. È un giocatore forte, a livello di performance è già un top, deve essere concreto nelle occasioni che si crea. Ha ancora un girone davanti, a breve si sbloccherà".