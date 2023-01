LIVE, Inter-Empoli 0-0: Correa con Lautaro, torna De Vrij al centro della difesa

MILANO - Grande attesa da parte dei sostenitori nerazzurri accorsi al Meazza per questo Inter-Empoli per tributare l'omaggio alla squadra di Simone Inzaghi che, mercoledi scorso, ha superato il Milan con un netto 3 a 0 e ha riportato a Milano la Supercoppa Italiana. Archiviata la vittoria però per l'Inter è tempo di tornare a pensare al campionato che stasera vede al Meazza arrivare l'Empoli di Paolo Zanetti. Il tecnico interista punta sulla coppia argentina in attacco, ci sarà Correa ad affiancare infatti Lautaro con Dzeko che tira il fiato. Al centro della difesa si rivede De Vrij che prende il posto di Acerbi. Sulle corsie esterne confermati Dimarco e Darmian.