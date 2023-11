In libreria “Un legame mondiale” il libro di Zanetti sull’Argentina campione

«Ho scritto questo libro dopo la bellissima esperienza in Qatar, dove ho visto la mia Nazionale campione del mondo e ho visto Messi alzare questo trofeo ambito, che il nostro Paese non vinceva da tanto tempo. Ero lì con la mia famiglia e per me vivere queste emozioni è stata una cosa meravigliosa e ho voluto unire la passione di come si vive il calcio in Argentina e come si vive in Italia scorrendo i Mondiali che ho visto e quelli che mi hanno raccontato. È sicuramente un libro che ci farà vivere delle emozioni», le parole del vicepresidente dell'Inter nel video di presentazione del libro.