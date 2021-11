Zanetti: “Bisogna essere onesti, l’Inter è una squadra straordinaria. In Europa può…”

Nel finale il suo Venezia ha provato a mettere paura all'Inter, ma nulla ha potuto contro una squadra in salute come quella di Simone Inzaghi

Nel finale il suo Venezia ha provato a mettere paura all'Inter , ma nulla ha potuto contro una squadra in salute come quella di Simone Inzaghi. Paolo Zanetti, allenatore della squadra lagunare, ha analizzato così quanto accaduto al Penzo dopo la vittoria interista per 2-0:

"Bisogna essere onesti, l'Inter è una squadra straordinaria. Di fronte ha trovato un Venezia mai domo, perché ci abbiamo provato fino alla fine. Ci è mancata un po' di qualità, non siamo riusciti a creare situazioni pericolose. Siamo all'inizio di un percorso. Per certi versi, abbiamo bruciato le tappe, vista la classifica. Nessuno ci avrebbe messo lì a inizio stagione. Stiamo integrando tanti ragazzi giovani. Stasera è stata un'esperienza per noi: i valori sono lontani, bisogna essere sinceri. Ma oggi abbiamo sempre giocato da squadra. Questo ci deve aiutare ad arrivare al nostro obiettivo, che resta difficile. Napoli e Milan hanno un gioco simile, l'Inter invece abbina anche grande fisicità e ha l'esperienza della passata stagione con Conte. Per me può giocarsela anche in Europa".