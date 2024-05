Una micro frattura al piede non gli permetterà di essere convocato per il torneo che si giocherà in Germania: il post del giocatore dell'Aston Villa

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 maggio 2024 (modifica il 15 maggio 2024 | 21:11)

Una micro frattura al piede non gli permetterà di partecipare ai prossimi Europei in Germania. Nicolò Zaniolo conferma quanto si temeva già nelle scorse ore dopo l'infortunio e pure Spalletti aveva escluso la sua convocazione. In un post sui social, l'ex giocatore dell'Inter e della Roma, ha scritto un post sui social in cui annuncia la sua assenza alla competizione UEFA.