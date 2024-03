Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi Cagni ha commentato l'intervista di Zaniolo dove il giocatore ammette il suo desiderio di tornare in Italia. "Mi ha fatto sempre arrabbiare molto, ha qualità incredibili ma non le mette in campo sempre per via di certi comportamenti. Si deve fare il professionista sempre. Con la crescita spero che capisca che il calcio è una professione dove è difficile mantenere sempre lo stesso livello".