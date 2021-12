Zaniolo: “Oggi 3 punti importanti. Siamo questi, non quelli visti con l’Inter”

Il giocatore giallorosso commenta la vittoria della Roma contro l'Atalanta

La Roma centra la seconda vittoria consecutiva in campionato. I giallorossi, dopo aver battuto lo Spezia, hanno vinto a Bergamo contro l'Atalanta con un secco 4-1. Al termine della gara Nicolò Zaniolo ha commentato la vittoria dei giallorossi: "Abbiamo fatto quello che il mister ci chiedeva, di stare compatti e ripartire in contropiede. Siamo forti, siamo questi, non quelli visti con l’Inter. E oggi abbiamo portato a casa punti importantissimi. E oggi per fortuna abbiamo portato a casa i tre punti. Sono contento al di là del gol perché abbiamo portato via tre punti ad una diretta concorrente per il quarto posto, e ora dobbiamo solo continuare così".