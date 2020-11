Zapelloni: “Inter Lukaku-dipendente? Conte guadagna un milione al mese. Il fantasma di Allegri…”

Umberto Zapelloni, ospite su Italia 1 nel corso della trasmissione ‘Pressing‘, ha detto la sua sull’Inter di Antonio Conte e ha parlato proprio del tecnico nerazzurro, reo di non aver trovato ancora la soluzione tattica giusta quando Lukaku è assente e la squadra fatica:

“L’Inter è Lukaku-dipendente, come il Milan con Ibra e la Juve con Ronaldo. La differenza è che i nerazzurro hanno Conte, pagato un milione d’euro al mese: lui dovrebbe trovare una soluzione. Il Sassuolo – senza Berardi, Capito e Djuricic – ha vinto con un allenatore (De Zerbi, ndr) che non è Conte. C’è poco da stare ‘Allegri’, con la A maiuscola… In una settimana potrebbero tornare i fantasmi di quest’estate”.