Zarate: “Lasciare la Lazio per andare all’Inter è stato un errore. Spero che…”

Mauro Zarate, ex Inter, ha parlato ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it del suo passato in biancoceleste

“Ammetto che essere andato via dalla Lazio sia stato un errore. Spero un giorno di poter tornare allo Stadio Olimpico per poter salutare il popolo laziale. Sarebbe un grandissimo sogno realizzato per me, ma ho ancora problemi con il presidente Lotito. Spero di poter sistemare le cose con lui, di trovare una soluzione. Vorrei che lui capisca che non sto chiedendo nulla di strano, ma solo ciò che mi spetta”