L'attaccante argentino, una stagione in nerazzurro, dopo un anno trascorso in Brasile ha scelto di rientrare in patria

Fabio Alampi

Mauro Zarate torna in Argentina: l'ex attaccante dell'Inter, dopo un anno trascorso in Brasile, ha scelto di rientrare in patria firmando con il Platense.