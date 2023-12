Zazzaroni: “Acerbi si arrabbia perché gli dicono che sono forti?” Biasin gli risponde per le rime

"E' da quando esiste il calcio che ci sono queste dialettiche. Ivan e Sandro sono troppo intelligenti per non capire che dire che l'altra squadra è nettamente la più forte significa voler dare più pressione all'avversario. Voi lo capite perfettamente perché siete troppo intelligenti per non capire questa cosa", risponde Biasin.

Zazzaroni aggiunge: "Non credo che i giocatori dell'Inter che hanno fatto la finale di Champions si sentano sotto pressione perché uno gli dice 'Noi siamo scarsi, voi siete più forti'"

Biasin replica: "Acerbi ti ha ricordato che in estate sono successe tante cose. Ne ha citati 4 ma l'Inter ne ha persi 9-10 di giocatori, tanti presenti a Istanbul. Quando sono arrivati i nuovi, non c'era tutta questa certezza della forza di questa squadra. L'abbiamo certificato quando Inzaghi ha iniziato a farli giocare"

Zazzaroni poi sposta il focus sul mercato: "Questa squadra, l'ho sempre detto, è meno forte di quella dello scorso anno"

Biasin non ci sta e replica: "Proprio tu Ivan l'avevi definito un reparto geriatrico"

"No, vedi. Ho detto che non volevano fare un mercato da RSA e l'hanno fatto con alcuni giocatori. Sommer, Arnautovic, Cuadrado. Tutti over 30. Frattesi non è da RSA, che discorsi sono, e infatti non gioca. Una squadra che perde immeritatamente col City non può essere sotto pressione perché gli dicono che è più forte e vincerà", risponde Zazzaroni.

"L'Inter non si sente sotto pressione ma capisco anche la dichiarazione di Acerbi. Sono settimane che si sentono dire di dover vincere, Acerbi alza la mano e fa presente anche che la Juve ha dei valori. Se non riconosciamo i valori della Juve non facciamo un buon servizio", chiosa Biasin.

