Zazzaroni: “Inter squadra più forte del campionato, la conclusione è scontata”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato il successo dell'Inter sul cmapo del Monza: "Il pallone l'ha portato l'Inter da casa, che è a un'ora di bici da Monza, e la proprietà del mezzo è stata subito onorata. La partita è finita fondamentalmente dopo una dozzina di minuti e sei tiri verso la porta di Sorrentino. Verso, non dentro: c'è voluto un tocco di mano di Gagliardini, uno dei tanti ex interisti nella squadra di Palladino, per consentire a Calhanoglu di aprire - e al tempo stesso chiudere - il conto su "rigore da calcio moderno" (cit. Mourinho) trasferendo parte dei pensieri di Supersimo Inzaghi a Riyad. Il 2-0 di Lautaro poco prima del quarto d'ora mi avrebbe suggerito di lasciare l'ufficio per andare a cena in un orario decente: soltanto il senso del dovere che fu prealessandrino mi ha imposto di restare al posto di lavoro fino all'ultimo.