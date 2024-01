Inter, un avvio da paura. La risposta che Inzaghi si aspettava e la solita preghiera

È tornato a pieno regime anche Federico Dimarco ormai imprescindibile per questa squadra e che si conferma uno dei migliori esterni sinistri in circolazione. Ancora una volta, però, Inzaghi dimostra di non fidarsi né di Arnautovic, né di Sanchez. Non è un caso che abbia tenuto in campo Lautaro e Thuram anche sul 3-0 a favore dei nerazzurri. Prima del fischio d'inizio, Beppe Marotta ha ribadito che il club non tornerà sul mercato per rinforzare l'attacco: "Siamo l'attacco più prolifico con 48 gol, tutta la squadra ha contribuito. Non vedo criticità. Il reparto offensivo ci dà garanzie per il resto della stagione". Ma la scelta di Inzaghi dovrebbe indurre a qualche riflessione nella dirigenza prima della fine di questa finestra di mercato. Intanto i tifosi nerazzurri e lo stesso Inzaghi accendono il solito cero a Lautaro e Thuram. La preghiera è sempre la stessa: che il Dio del calcio li preservi.