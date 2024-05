Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club per la 37° e penultima giornata di Serie A 2023-2024. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati sul risultato finale di Inter-Lazio.

Secondo Fabio Caressa il match terminerà in parità mentre il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, opta per la non sconfitta dell'Inter, puntando sulla doppia chance 1X (vittoria Inter o, al massimo, pareggio).