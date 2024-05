"Al momento, lo scenario Inter è questo: Pimco si è chiamato fuori; Oaktree alla scadenza del contratto, 20 maggio, fara' valere i suoi diritti, diventando proprietaria e avviando la vendita al miglior prezzo per ottenere plusvalenza; Oaktree ha fiducia nel management nerazzurro", quanto scritto da Bellinazzo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.