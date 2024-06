"Calafiori me lo portano via dal mio Bologna, lui vuole andare. Koopmeiners-Ederson? Sembrano molto convinti in casa Atalanta di alzare il prezzo di Koopmeiners fino ai 60 mln. Ederson poi per me è un giocatore fortissimo. E poi una voce mi ha detto che Gasperini ha detto: 'Vinta l'Europa League, ora lo scudetto'"