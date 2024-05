"Motta alla Juve? Non lo so, so che il Bologna è convinto che Thiago se ne andrà. Milan-Lopetegui? Ma come si fa? Come può essere una società così condizionata da social, tifosi e hashtag? Tu devi essere convinto delle scelte, sei una società forte, potente. Hai gente pagata per quello, i tifosi non hanno il dovere di essere competenti e possono contestare come vogliono. Chi va ora al Milan non m'interessa nemmeno più, aspettiamo l'ufficialità. Lopetegui è un bravo allenatore e l'hanno fatto passare per un coglione"