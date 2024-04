Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, Ivan Zazzaroni, direttore del CorSport, ha parlato così del possibile approdo al Napoli di Giovanni Manna: "Manna è molto giovane e bisognerà capire se riuscirà a reggere le pressioni del presidente del Napoli. Per lui sarà un momento di grande formazione. Conte mi sembra molto distante dal Napoli, è una pista molto lontana al momento. Manna è quello che ha trattato Lukaku per tutta l’estate per portarlo in bianconero. Il belga al Napoli? Lui vuole vincere, credo sia presto per parlare della sua futura squadra. Tra Manna e Lukaku c’è un gran bel rapporto”.