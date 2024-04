Zazzaroni: “Milan-Inter vale più per tifosi che per classifica. I dispettosi…”

Nel suo editoriale di oggi, Ivan Zazzaroni ha parlato anche di Milan-Inter in programma tra poche ore al Meazza. Il suo pensiero: "Il derby di stasera è privo di valore per la classifica ma tanto, tanto sentito dalle tifoserie. I milanisti non vogliono che lo scudetto della seconda stella nerazzurra gli sia sbattuto proprio in faccia, gli interisti - dispettosi - si augurano di celebrare la doppia festa.