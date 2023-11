Zazzaroni: “Pronostici Inter? Succede l’opposto di ciò che dico. Col Frosinone…”

Torna l'appuntamento con Deejay Football Club come in ogni weekend. Anche oggi spazio ai pronostici, con Ivan Zazzaroni che è tornato su quanto detto sabato scorso, a poche ore dal calcio d'inizio di Atalanta- Inter . Queste le sue parole e il pronostico anche sul prossimo impegno della squadra di Simone Inzaghi:

"Settimana scorsa ho messo l'1 dell'Atalanta. Con l'Inter ho un problema personale: do dei pronostici e succede esattamente l'opposto. Col Frosinone devo mettere l'1 per forza, anche se magari Di Francesco non sarà d'accordo". Poi aggiunge, scherzando: "Saluto il sito Inter Football Club (Fcinter1908.it, ndr) che mi riprende sempre facendomi insultare dagli interisti. Metto 2 a Inter-Frosinone solo per voi. 2 secco: lo faccio per gli interisti. Gol di Soulé".