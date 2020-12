Rigore Juve, Zazzaroni: “Rizzoli ha tirato un sospirone di sollievo alla parata di Gollini”

Sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore e giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato così la giornata infrasettimanale di campionato e in special modo il pareggio tra Juve e Atalanta:

“Sono convinto che Nicola Rizzoli abbia tirato un sospirone di sollievo quando Gollini ha parato a due mani quello di Ronaldo, frenando sul nascere l’ondata di polemiche che avrebbe alimentato l’errore di Doveri & the Var: il superdesignatore non giudica infatti punibili contrasti in area come quello di Hateboer su Chiesa, che con molto mestiere – ma a casa Gasperini lo definiscono diversamente – ha accentuato la caduta. Giusto così, dunque: anche perché il pareggio è il risultato che meglio descrive Juve-Atalanta, partita di livello europeo, giocata a ritmi alti, che ha avuto anche dei protagonisti inattesi: McKennie e Chiesa i migliori nella prima parte; De Roon, Freuler e il Papu punito e canterino, subentrato nella ripresa a Pessina, nella seconda – Gollini e Szczesny strepitosi sempre. Tra i meno brillanti, Ronaldo e Morata”