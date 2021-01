Zazzaroni: “Suning può lasciare l’Inter. Situazione debitoria pesantissima. Con Bc Partners…”

Ivan Zazzaroni a Radio Dee Jay è tornato a parlare della questione societaria dell’Inter. «La situazione è quella che abbiamo definito. Suning può lasciare. La situazione debitoria e non solo di Suning è pesantissima. Calata in borsa del 35% Stanno cercando di lasciare a qualcun altro che deve mettere i soldi con BC partners favoriti, sono al secondo o terzo incontro, è una cosa ancora lunga. C’era stato anche l’incontro con una società qatariota», è tornato a sottolineare il direttore del Corriere dello Sport. «Siamo dentro una rivoluzione epocale in generale perché il Covid ha messo in ginocchio tanti settori. C’è una situazione tragica: taxi fermi, ristoranti chiusi… Bisogna indicare una soluzione e io non ce l’ho».

(Fonte: Radio Dee Jay)