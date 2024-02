"Il gol di Zirkzee l’ho descritto al telefono a Roberto Baggio dopo avergli fatto gli auguri per il compleanno. Cinquantasette anni, da venti a casa felice. Non stava vedendo la partita. «Robi, quel passaggio cieco al compagno che si stava inserendo lo avresti potuto fare solo tu. Un giocatore normale avrebbe servito il pallone sulla destra. Lui no, Zirkzee ha visto cose che solo voi marziani.... E poi è andato a chiudere la triangolazione con un destro secco»".