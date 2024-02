Domani non ci saranno posti liberi a San Siro. Il Meazza sarà tutto esaurito e il club nerazzurro farà registrare un super incasso

Domani l'Inter scenderà in campo a San Siro con l'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Meazza sarà tutto esaurito e si sfiorerà il record di incassi.

"Non è il tutto esaurito a far rumore - quello a San Siro è una dolce abitudine, indipendentemente dalla nobiltà dell’avversario —, ma domani contro l’Atletico a impressionare è l’incasso: con 9 milioni circa, almeno secondo i calcoli della vigilia, sarà il secondo dell’intera storia nerazzurra e insidierà pure il podio italiano. È una partita “ricca”, tanto quanto ci si poteva aspettare vedendo i prezzi (fino a 295 euro), ma un salto triplo rispetto all’anno passato. Inter-Porto, ottavo casalingo nel 2022-23, aveva fatto registrare 6,7 milioni al botteghino, dato già gigantesco di suo, ma stavolta si arriverà a oltre due milioni in più. Negli ultimi quarti Inzaghi aveva poi affrontato il Benfica, toccando i 7,8 milioni di introiti da stadio, ma con questa sfida contro il Cholo, pur essendo un turno precedente, ci si arrampica sopra di oltre un milione", riporta La Gazzetta dello Sport.