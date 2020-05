Direttamente dal Brasile, l’ex calciatore dell’Inter Zè Elias ha parlato a Tuttomercatoweb di Gigi Simoni, suo allenatore in nerazzurro, scomparso nella giornata di ieri: “Trattava tutti allo stesso modo con umiltà, semplicità e serenità. Mi ha fatto capire il calcio italiano, è stato come un padre. Il Cielo sarà felice di ricevere una persona speciale come lui. Per me Simoni non morirà mai“.