Ze Maria, ex difensore brasiliano con un passato in Italia con Parma, Perugia e Inter, ha detto la sua sul razzismo e sul caso Acerbi-Juan Jesus ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Mi meraviglio che succedono ancora queste cose tra colleghi e nel mondo del calcio in generale. Predichiamo sempre che ci sia fratellanza anche tra noi giocatori, e poi vediamo queste cose. Siamo tutti bravi a parlare e poco bravi ad eseguire. Quello che è successo tra Juan Jesus ed Acerbi per me è molto chiaro. Poche volte ho visto Juan arrabbiarsi, ha parlato con l'arbitro che sicuramente ha sentito e se non l'ha sentito ha sicuramente visto Acerbi che chiede scusa, ma scusa per cosa? Ad Acerbi bastava solo riferire la verità, riportare quello che aveva detto. Una società deve sempre proteggere i suoi giocatori, il Napoli sta facendo bene a farlo".